Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde gözde yatırım araçlarından altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. ABD'nin ithal külçelere uyguladığı gümrük vergisi ve ve faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Spot altın, üst üste ikinci haftalık kazancına doğru ilerlerken, ABD altın vadeli işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Financial Times, ABD’nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Kararın ardından New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı. Asya seansının erken saatlerinde 23 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan spot altın, yüzde 0,02 artışla 3.396,29 dolar seviyesinde işlem gördü. Hem gümrük vergisi kararı hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle güç kazanan altın, haftalık bazda ise yüzde 0,7 yükseliş kaydetti. İşte 8 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.448,3770
Satış: 4.448,9010
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.394,55
Satış: 3.398,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.117,1000
Satış: 7.273,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.469,6100
Satış: 29.006,8300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.864,00
Satış: 29.003,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.186,84
Satış: 14.544,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.462,62
Satış: 28.999,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.336,64
Satış: 30.069,03
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.426,83
Satış: 3.394,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.038,93
Satış: 4.244,50
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.893,00
Satış: 72.397,00
