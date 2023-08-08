Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 8 Ağustos ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerine göre dalgalı bir seyir izliyor. ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verilerinin dolar ve tahvil getirilerini baskılaması ile son 3 ayın en dip seviyesini gören altın fiyatları toparlanıyor. İşte 8 Ağustos Salı canlı altın fiyatları takip ekranı ile ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yarım gram altın tedavülden kaldırılıyor. Altın en az 1 gram olarak üretilebilecekken gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Altın fiyatlarındaki değişikliği canlı olarak takip etmek isteyenler “Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos Salı güncel ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
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GRAM ALTIN FİYATI
1.678,80
1.679,07
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ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.936,86
1.937,17
- 3
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.686,08
2.745,28
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.744,32
10.947,53
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- 4
YARIM ALTIN FİYATI
5.355,37
5.490,56
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ZİYNET ALTINI FİYATI
10.744,32
10.947,53
- 5
ATA ALTIN FİYATI
11.214,02
11.493,80
- 6
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.543,37
1.637,17
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