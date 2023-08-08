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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 8 Ağustos 2023 | Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! İşte 8 Ağustos ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları, dolar/TL kuru ve altının ons değerine göre dalgalı bir seyir izliyor. ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen istihdam verilerinin dolar ve tahvil getirilerini baskılaması ile son 3 ayın en dip seviyesini gören altın fiyatları toparlanıyor. İşte 8 Ağustos Salı canlı altın fiyatları takip ekranı ile ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 08:14
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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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