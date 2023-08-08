Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yarım gram altın tedavülden kaldırılıyor. Altın en az 1 gram olarak üretilebilecekken gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Altın fiyatlarındaki değişikliği canlı olarak takip etmek isteyenler “Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Ağustos Salı güncel ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…

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