Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 7 Şubat 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama tehditlerini yerine getireceği endişeleri ve jeopolitik gerginlikler, altının bir değer deposu rolünü destekliyor. Citigroup bir notunda, değerli metalin boğa piyasasına devam edeceğini ve fiyatların üç ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşmasının muhtemel göründüğünü belirtti. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın, ABD istihdam raporu öncesinde rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Artan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik endişeler güvenli liman talebini desteklemeye devam etti. Bugün ons altın 2.861 TL seviyesindeyken, gram altın 3.308 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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7 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3296 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3294 lira, en yüksek de 3321 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 3308 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.307,8430
Satış: 3.308,3410
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.860,2100
Satış: 2.861,1200
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.292,5500
Satış: 5.409,1400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.170,6400
Satış: 21.569,7800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.682,00
Satış: 21.832,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.555,77
Satış: 10.822,08
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.177,72
Satış: 21.577,97
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.983,17
Satış: 22.534,57
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.808,23
Satış: 2.677,23
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.033,87
Satış: 3.197,10
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 53.878,00
Alış: 54.481,00