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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 ŞUBAT 2025: Altın rekora yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Şubat 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD-Çin ticaret savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama tehditlerini yerine getireceği endişeleri ve jeopolitik gerginlikler, altının bir değer deposu rolünü destekliyor. Citigroup bir notunda, değerli metalin boğa piyasasına devam edeceğini ve fiyatların üç ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşmasının muhtemel göründüğünü belirtti. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 07:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:22
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