Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 OCAK 2025: Gram altın 3 bin lira eşiğinde takıldı! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum 7 Ocak 2025: Altında dalgalanma sürüyor! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Gram altın 2 bin 997 liradan, çeyrek altın 4 bin 898 liradan işlem görüyor. Bir süredir fiyatlarda dalgalanmalar yaşanırken altının gram fiyatının yeniden 3 bin lira eşiğini ne zaman aşacağı merak ediliyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 7 Ocak 2025 güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Blinken: Ukrayna'da harita değişmez
        Blinken: Ukrayna'da harita değişmez
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Habertürk Anasayfa