Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 7 Ocak Salı günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3000 TL seviyesini aşan altının gram fiyatı, bugün 2 bin 997 liradan alıcı buluyor. Dalgalı seyir sürerken alım satım yapmak isteyen kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı verileri ile 7 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...