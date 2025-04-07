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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 NİSAN 2025: Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 7 Nisan 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ons altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor. ABD ekonomisinin zorlanacağı, enflasyonun artış göstereceği, büyümenin yavaşlayacağı beklentisi altına olan talebi de sınırladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 7 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 07:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 21:24
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