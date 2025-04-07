Altın fiyatları 7 Nisan 2025 alış - satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın rekor serilerine bir süreliğine ara verdi. Aşırı yükselişten kaynaklı kar satışları, ABD ekonomisine ilişkin durgunluk beklentisi ve küresel ekonomi için güçsüz seyir ihtimali altına olan talebi yavaşlattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...