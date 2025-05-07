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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS 2025: Altın yeniden düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeniden düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Altın, Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına rağmen, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretlerinin güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte, iki günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Külçe altın, önceki iki seansta neredeyse yüzde 6 artış göstermesinin ardından yüzde 1,6'ya kadar geriledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 07:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:58
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