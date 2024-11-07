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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 7 Kasım 2024: Altında düşüş devam ediyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında düşüş devam ediyor! 7 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD'de seçim süreci tamamlandı ve Donald Trump 47. Başkan olarak seçildi. Bu gelişmenin yanı sıra, bugün açıklanacak Fed faiz kararı da piyasanın odak noktasında. Analistlerin öngördüğü gibi bir faiz indirimi daha gelirse piyasaya olan etkisinin ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:17 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:17
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