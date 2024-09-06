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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 7 Eylül 2024: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yeniden yükseliyor!

        Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 7 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Dün hızlı bir hamle yaparak, düşüşü noktalayan altın fiyatları bugün bir kez daha yükselişini koruyarak güne başladı. Gram altın yeniden 2 bin 750 lira seviyesine ulaştı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 7 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:11
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