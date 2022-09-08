Altın fiyatları, ons değeri ve dolar/TL kurunda yaşanılan son dakika gelişmelerine paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Dolar endeksinin 20 yılın en yükseğini görmesinin ardından Altın fiyatları yeni haftada en düşük ons değerini test etti. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,5 azalışla 997,1 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından yatay seyrini sürdürüyor.

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Analistler, dünya genelindeki enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği yönündeki beklentilerin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ECB'nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi. İşte, 8 Eylül 2022 canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...