Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. Sarı metal, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırdı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3 bin 921 dolar ile zirve tazelerken, gram altın 5 bin 290 TL ile rekor kırdı. Anlık verilere göre ise altının gram fiyatı 5 bin 276 TL seviyesinde. İşte 7 Ekim 2025 Salı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!