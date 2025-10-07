Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 7 EKİM 2025: Altında çifte rekor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç tl?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Ekim 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Gram altın ise haftanın ilk işlem gününde erken saatlerde 5 bin 280 TL ile rekor kırdı. An itibarıyla ise ons altın 3 bin 921 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 290 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 00:23 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli promosyon kampanyanları
        Emekli promosyon kampanyanları
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Halep'te çatışmalar yaşanıyor
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Donald Trump'tan Gazze açıklaması
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa