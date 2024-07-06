Altın fiyatları yükselişte! 6 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları
Bir süredir düşüşte olan altın dün başlayan yükselişine bugün de devam ediyor. Altın son günlerin en yüksek rakamlarından biri ile güne başladı. Gram altın 2.510 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 4.017 seviyesine ulaştı. İşte detaylar...
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Altın geçtiğimiz günlerde başlayan yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Artan altın fiyatlarının ardından altın almayı planlayan vatandaşlar çeyrek altın ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.510,65
Satış: 2.511,53
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ALTIN ONS FİYATI
Alış: 2.391,00
Satış: 2.393,31
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.017,04
Satış: 4.106,35
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.068,14
Satış: 16.375,17
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.008,96
Satış: 8.212,70
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 16.068,14
Satış: 16.375,17
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.488,46
Satış: 16.909,61
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.339,56
Satış: 1.771,52
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.272,28
Satış: 2.414,15