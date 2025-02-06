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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT 2025 ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın rekora yakın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Şubat 2025 alış-satış tablosu, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın rekor seviyeyi aştıktan sonra artan ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebini destekliyor. Külçe altın Çarşamba günü yüzde 0,9 artarak ons başına 2.870 doların yakınında kaldı. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 303 lira, çeyrek altın ise 5 bin 402 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:08
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