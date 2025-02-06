Altın rekora yakın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 6 Şubat 2025 alış-satış tablosu, ekonomi gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın rekor seviyeyi aştıktan sonra artan ekonomik ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebini destekliyor. Külçe altın Çarşamba günü yüzde 0,9 artarak ons başına 2.870 doların yakınında kaldı. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 303 lira, çeyrek altın ise 5 bin 402 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2025 güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 6 Şubat Perşembe günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra güvenli liman talebinin desteklenmesiyle rekora yakın yatay seyrediyor. Güncel verilere göre; gram altın 3 bin 303 liradan, çeyrek altın 5 bin 402 liradan, ons altın 2 bin 859 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3304 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3302 lira, en yüksek de 3318 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3303 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.303,2450
Satış: 3.303,8000
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.859,1500
Satış: 2.859,8600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.285,7300
Satış: 5.402,1300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.144,2000
Satış: 21.543,7400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.567,00
Satış: 21.708,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.558,45
Satış: 10.824,83
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.183,10
Satış: 21.583,45
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.908,86
Satış: 22.458,44
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.798,04
Satış: 2.664,42
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.017,38
Satış: 3.178,46
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 53.584,00
Alış: 54.161,00