Altın fiyatları 6 Şubat Perşembe günü verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra güvenli liman talebinin desteklenmesiyle rekora yakın yatay seyrediyor. Güncel verilere göre; gram altın 3 bin 303 liradan, çeyrek altın 5 bin 402 liradan, ons altın 2 bin 859 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 6 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…