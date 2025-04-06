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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 6 Nisan 2025: Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün çeyrek, gram, yarım, bilezik ve Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında sert düşüş! 6 Nisan 2025 Pazar çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılacak karşı adımlar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Tarifelerin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağı ve artan gümrük vergilerinin fiyatlara yansıtılarak enflasyonu tetikleyeceği endişeleri, risk algısının yüksek seyretmesine neden olarak pay piyasalarında satış baskısını artırdı. Peki, altın fiyatları nasıl etkileniyor? İşte, 6 Nisan 2025 Pazar güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 08:08 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:22
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