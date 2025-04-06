Altın fiyatlarında sert düşüş! 6 Nisan 2025 Pazar çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılacak karşı adımlar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Tarifelerin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağı ve artan gümrük vergilerinin fiyatlara yansıtılarak enflasyonu tetikleyeceği endişeleri, risk algısının yüksek seyretmesine neden olarak pay piyasalarında satış baskısını artırdı. Peki, altın fiyatları nasıl etkileniyor? İşte, 6 Nisan 2025 Pazar güncel altın fiyatları...
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Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler ve diğer ekonomilerden gelecek olası misillemelere ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının etkisiyle haftayı satış baskısı altında tamamlarken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılacak karşı adımlar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, altın fiyatları bu durumdan nasıl etkileniyor? İşte, 6 Nisan 2025 altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.709,52
Satış: 3.710,58
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.036,34
Satış: 3.040,14
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.935,23
Satış: 6.066,80
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.740,90
Satış: 24.192,97
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.877,00
Satış: 25.033,00
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.833,36
Satış: 12.133,59
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.740,90
Satış: 24.192,97
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.283,06
Satış: 25.922,52
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.083,22
Satış: 2.995,56
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.480,72
Satış: 3.662,36
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 61.809,00
Satış: 62.631,00
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