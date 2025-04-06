Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler ve diğer ekonomilerden gelecek olası misillemelere ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının etkisiyle haftayı satış baskısı altında tamamlarken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında izlediği ekonomi ve ticaret politikaları küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılacak karşı adımlar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, altın fiyatları bu durumdan nasıl etkileniyor? İşte, 6 Nisan 2025 altın fiyatları...