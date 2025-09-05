Altın fiyatları alış-satış tablosu hafta sonu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. FED faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Ons altın, an itibarıyla 3 bin 546 dolardan işlem görüyor. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda. İşte 6 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…