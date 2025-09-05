Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 EYLÜL: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Eylül alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Değerli metal son üç ayın en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Sabah yüzde 0,6'lık yükselişle 4 bin 720 lirayı aşarak rekor tazeleyen gram altın, an itibarıyla 4 bin 714 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 6 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 08:00 Güncelleme: 06.09.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        Donald Trump Savaş Bakanlığı'nı duyurdu
        YSK kararını verdi
        YSK kararını verdi
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi
        Nikaha, otobüs şoförü yetiştirdi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Pentagon'dan yeni savunma perspektifi
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Habertürk Anasayfa