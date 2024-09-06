Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 6 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Dün hızlı bir hamle yaparak, düşüşü noktalayan altın fiyatları bugün bir kez daha yükselişini koruyarak güne başladı. Gram altın yeniden 2 bin 750 lira seviyesine ulaştı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 6 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
- 1
Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasının artık aşırı ısınmış olmadığına dikkati çekerek, koşulların pandemi öncesinden daha az sıkı olduğunu söyledi.
Para politikası ayarlaması için zamanın geldiğini dile getiren Powell, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 6 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
- 2
ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!
5 Eylül Perşembe günü 2 bin 749 lira olan gram altın, 6 Eylül Cuma günü 2 bin 750 liraya yükseldi. Çeyrek altın da 4 bin 399 lira seviyesini koruyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.750,7090
Satış: 2.751,1350
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.517,2100
Satış: 2.517,5600
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.399,8900
Satış: 4.496,8800
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.604,7000
Satış: 17.937,5000
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.774,04
Satış: 8.995,51
- 8
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.603,10
Satış: 17.936,00
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.416,76
Satış: 18.885,88
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.505,19
Satış: 2.329,80
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.541,43
Satış: 2.689,32