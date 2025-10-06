Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem günü için araştırılıyor. Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. Sarı metal, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırdı. Ons altın 3 bin 921 dolar ile zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 280 TL ile rekor kırdı. Anlık verilere göre altının gram fiyatı 5 bin 271 TL seviyesinde. İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları!