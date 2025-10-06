Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 EKİM 2025: Altında çifte rekor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın haftaya çifte rekorla başladı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Ekim 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzamasıyla birlikte yeniden rekor kırarak ons başına 4 bin dolar sınırına yaklaştı. Gram altın ise haftanın ilk işlem gününde erken saatlerde 5 bin 280 TL ile rekor kırdı. Saat 10.00 itibarıyla ise ons altın 3 bin 921 dolardan işlem görürken, gram altın 5 bin 271 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:06 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:06
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
