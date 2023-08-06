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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 6 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: piyasalarda dalgalı seyir sürüyor! İşte 6 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları, dolar/TL ve altının ons değerinde yaşanan son dakika gelişmelerine paralel dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar canlı altın fiyatlarını araştırıyor. 6 Ağustos Pazar günü ziynet, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte 6 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 08:06
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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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