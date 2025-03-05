Altın fiyatları canlı ve anlık verileri haftanın üçüncü işlem günü için takip ediliyor. Altın önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede yatay seyrediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeniden ivme kazanma gayreti içinde. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 909 liradan, gram altın 3 bin 420 liradan işlem görüyor. İşte 5 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…