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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MART 2025: Altında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın rekora yakın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Mart 2025 Çarşamba haftanın üçüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede sabit kaldı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 420 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:42
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