Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ABD kaynaklı hareketlerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi ısrarı gerilim yaratıyor. Altın tarifelerdeki belirsizlik sebebiyle güvenli liman talebindeki artışla rekor seviyeye yakın. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...