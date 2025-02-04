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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 ŞUBAT 2025: Altın rekor seviyeye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekora yakın! 4 Şubat bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 4 Şubat 2025 Salı günü için araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından gelen ertelemelerin belirsizliği artırdığı ve güvenli liman talebini desteklemesiyle rekor seviyeye yakın sabit kaldı. Güne 3258 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3258 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:38
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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