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CANLI ALTIN FİYATLARI | 4 Nisan 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son gelişmeler! 4 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında öğle saatlerinden itibaren yukarı ve yeşil yönlü ivme gözlemleniyor. Haftanın ikinci işlem günü olan 4 Nisan Salı gününde altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 4 Nisan Salı gram ve çeyrek altın fiyatları...

Giriş: 04.04.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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