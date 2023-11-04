Altın fiyatlarında yükseliş! İşte 4 Kasım güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum haftanın işlemlere kapalı olan gününde araştırılıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 4 Kasım Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 4 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 4 Kasım Cumartesi çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.817,75
1.818,47
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.992,13
1.993,17
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.908,40
2.973,20
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.633,59
11.856,41
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.798,62
5.946,39
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
11.633,59
11.856,41
- 8
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.683,20
1.778,23