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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: 4 Kasım Cumartesi bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş! İşte 4 Kasım güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son durum haftanın işlemlere kapalı olan gününde araştırılıyor. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 4 Kasım Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:15
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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