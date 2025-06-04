Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun açılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalarda ise altın, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında dün gerileme yaşandı. Dünkü düşüşün ardından sarı metal güne hareketli başladı. Gram altın 4.224 TL'den işlem görürken, ons altın 3.351 TL oldu. İşte, 4 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli bayram ikramiyesi ödeniyor
        Emekli bayram ikramiyesi ödeniyor
        Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?
        Temmuz'da emekli maaşı ne kadar olacak?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Eski sevgililer yeniden beraber
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Kimse izlemiyor olsa bile kurallara uyanlardan mısınız?
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Habertürk Anasayfa