Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları 4 Ağustos Pazartesi günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. Altın fiyatları, haftaya bir önceki seansta ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin tetiklediği keskin yükselişin ardından hafif bir düşüşle başladı. Asya piyasalarında yatırımcılar kar satışlarına yönelirken, doların istikrar kazanması da bu sınırlı düşüşte etkili oldu. An itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 362 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 4 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, faiz oranlarının düşmesiyle genellikle değer kazanan altına olan ilgiyi artırdı. Anlık olarak yurt içi piyasalarda gram altın 4 bin 415 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 4 Ağustos 2025 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.415,9430
Satış: 4.416,4400
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ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.361,99
Satış: 3.362,79
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.064,4200
Satış: 7.219,7700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.259,1900
Satış: 28.792,3700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.618,00
Satış: 28.822,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.091,00
Satış: 14.446,00
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.269,25
Satış: 28.802,20
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.128,18
Satış: 29.855,45
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.405,44
Satış: 3.375,67
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.004,70
Satış: 4.218,25
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.271,00
Satış: 71.935,00
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