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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS 2025: Altın haftaya sınırlı düşüşle başladı! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında hafif düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 4 Ağustos Pazartesi günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. Altın fiyatları, haftaya bir önceki seansta ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin tetiklediği keskin yükselişin ardından hafif bir düşüşle başladı. Asya piyasalarında yatırımcılar kar satışlarına yönelirken, doların istikrar kazanması da bu sınırlı düşüşte etkili oldu. Saat 07.35 itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 362 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 4 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 07:38 Güncelleme: 04.08.2025 - 08:17
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