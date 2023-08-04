Altın fiyatlarında hareketlilik. 6 haftanın en kötü performansı! İşte 4 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları canlı takip ekranı, ABD'de açıklanan verilerin Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Döviz kurları ve altının ons değerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, altı haftanın en kötü haftalık performansını kaydediyor. İşte 4 Ağustos 2023 ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları alış-satış ekranı...
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Dolar/TL kuru ve altının ons değerine paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bin 700 lirayı geçen altın fiyatları 3 Ağustos Perşembe günü bin 600'lü rakamlara gerilemişiti. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gözler "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 4 Ağustos 2023 ram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.678,55
1.678,81
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.935,06
1.935,39
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.685,67
2.744,85
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.742,69
10.945,82
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.354,56
5.489,70
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.742,69
10.945,82
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.154,07
11.432,37
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.5434,79
1.625,46
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