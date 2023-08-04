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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 4 Ağustos 2023 | Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik. 6 haftanın en kötü performansı! İşte 4 Ağustos canlı gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Altın fiyatları canlı takip ekranı, ABD'de açıklanan verilerin Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Döviz kurları ve altının ons değerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, altı haftanın en kötü haftalık performansını kaydediyor. İşte 4 Ağustos 2023 ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları alış-satış ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 09:26
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