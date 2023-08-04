Dolar/TL kuru ve altının ons değerine paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bin 700 lirayı geçen altın fiyatları 3 Ağustos Perşembe günü bin 600'lü rakamlara gerilemişiti. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gözler "Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 4 Ağustos 2023 ram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

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