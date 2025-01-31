Altında rekor serisi sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 31 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Altın yatırımcıları son günlerde altın günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın güçlü yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleriyle birlikte altın rekor kırmaya başladı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 223 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleri sonrası altın rekor kırmaya başladı. Fed Başkanı Powell, faizi verilere göre ayarlayacaklarını ve acele etmeyeceklerini belirtti. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar da altının yükselmesine neden oldu. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3215 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3210 lira, en yüksek de 3228 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3223 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.222,8830
Satış: 3.223,2400
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.795,7000
Satış: 2.796,3000
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.156,7800
Satış: 5.270,4100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.627,7600
Satış: 21.018,5900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.816,00
Satış: 21.025,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.282,06
Satış: 10.541,13
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.628,81
Satış: 21.017,63
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.051,94
Satış: 21.580,46
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.733,35
Satış: 2.596,32
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.912,19
Satış: 3.078,85
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.719,00
Satış: 52.458,00
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