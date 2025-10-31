Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 31 Ekim 2025 Cuma günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin piyasalar üzerinde yarattığı baskının hafiflemesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası satıcılı seyrini sürdürdü. Haftanın son işlem gününe 4 bin dolar üzerinde başlayan altının ons fiyatı, 3 bin 991 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 10.00 itibarıyla ise 4.003 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 31 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin tansiyonunun düşmeye başlaması ve Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları ile kayıplarını sürdürdü. Haftanın son işlem gününde 3.991 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 10.00 itibarıyla ise 4.003 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın 5400 TL’nin üzerinde seyrederken Kapalıçarşı'da 5702 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 31 Ekim 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.417,4830
Satış: 5.418,2000
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.002,27
Satış: 4.003,34
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.667,9700
Satış: 8.858,7600
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.671,8900
Satış: 35.326,6600
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.613,00
Satış: 37.048,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.292,16
Satış: 17.728,21
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.692,74
Satış: 35.347,99
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.150,32
Satış: 38.088,49
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.094,35
Satış: 4.197,07
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.123,82
Satış: 5.383,41
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.195,00
Satış: 92.477,00
-
- 13