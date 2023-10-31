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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: 31 Ekim 2023 Salı bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşte! 31 Ekim 2023 Salı güncel altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında son durum piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 31 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 07:50 Güncelleme: 31.10.2023 - 07:50
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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