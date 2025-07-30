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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 TEMMUZ 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları Fed kararı öncesi yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 30 Temmuz Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, kritik ekonomik veriler ve ABD'nin ticaret görüşmeleri sonuçları öncesinde yatay seyrediyor. Güne 4 bin 340 liradan başlayan gram altın, şu anda 4 bin 310 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın kaç TL? İşte 30 Temmuz 2025 altın fiyatları alış satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:51
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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