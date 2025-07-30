Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış - satış fiyatları kontrol ediliyor. Ticaret gerginliklerinin azalmasıyla birlikte güvenli liman varlıklara olan talep zayıflarken altıni üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Değerli metal, Temmuz ayı Fed faiz kararı, kritik ekonomik veriler ve ABD'nin ticaret görüşmeleri sonuçları öncesinde yatay seyrediyor. Altının gram fiyatı, 4 bin 310 liradan işlem görüyor. İşte 30 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.