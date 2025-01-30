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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2025: Fed sonrası altın yükseliş trendinde! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın yükseliş trendinde! 30 Ocak bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 30 Ocak 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmeye başladı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçen altının onsu 2757 dolara çıktı. Altının gramı da 3173 TL seviyesine yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 07:37 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:03
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