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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 KASIM 2024: Altında yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, ata, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum 30 Kasım: Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 30 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile bugün gram altın fiyatı 2.960 TL'den işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 4.736 TL seviyesinde seyrediyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 30 Kasım 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 07:54 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:06
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