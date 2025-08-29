Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 30 AĞUSTOS: Altın fiyatlarında yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış rakamlarını inceliyor. Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Trump'ın bu adımı, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri körükledi. Yaşanan bu durum en çok da altın fiyatlarına yaradı. İşte, 30 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 08:08 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:18
