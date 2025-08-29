Altın fiyatlarında yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış rakamlarını inceliyor. Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Trump'ın bu adımı, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri körükledi. Yaşanan bu durum en çok da altın fiyatlarına yaradı. İşte, 30 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Trump'ın bu adımı ile ilgili uzmanlar Fed'in faiz indirmeye zorlandığını belirtti. Fed'in bağımsızlığı konusunda endişelerin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklardan olan altına yöneldi. Gram altın tarihte ilk kez 4 bin 534 lirayı aşarak rekor tazeledi. İşte 39 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.534,7420
Satış: 4.535,8020
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.410,31
Satış: 3.411,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.258,2000
Satış: 7.417,9000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29,033,3000
Satış: 29.577,6030
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.174, 00
Satış: 29.409,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.378,55
Satış: 14.740,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.847,05
Satış: 29.391,71
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.662,69
Satış: 30.403,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.459,51
Satış: 3.434,24
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.092,21
Satış: 4.303,51
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 72.664,00
Satış: 73.410,00
