Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 3 Temmuz 2024: Altın fiyatları düşüyor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 3 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Dün dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki olumsuz tablo bugün de devam ediyor. Hatta altın, düne göre bugün daha düşük bir fiyatla güne başladı. Bugün gram altın 2 bin 439 TL'den, çeyrek ise 3 bin 902 TL'den işlem görüyor. İşte, 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 07:11 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya genelinde bazı merkez bankaları uzun bir aranın ardından yılın ilk yarısında faiz indirimi adımı atarken, yılın ikinci yarısında söz konusu adımların ne sıklıkla atılacağı sorusu varlık fiyatlarını etkiliyor.

          Özellikle Fed'in izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

          Ülkede dün açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret ederken, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

          ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

          Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamasının enflasyonun beklenen seviyeye inmesinde önemli olduğunu kaydederek, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin de Fed'in politika alanını genişleteceğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 3 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

          Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 455 liradan yaparken; 2 Temmuz Salı günü öğleden sonra 2 bin 439 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 928 liradan, 3 bin 902 liraya geriledi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.439,1720

          Satış: 2.439,5610

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.330,87

          Satış: 2.331,25

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.902,6800

          Satış: 3.988,6800

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 15.612,6400

          Satış: 15.907,3000

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.781,17

          Satış: 7.977,55

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.611,12

          Satış: 15.906,30

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.277,30

          Satış: 16.688,78

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.318,48

          Satış: 1.734,70

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.237,94

          Satış: 2.360,25

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        Abdurrahman Mustafa'dan açıklamalar
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 116 ölü
        Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun!
        Banka çalışanından 37 milyon liralık vurgun!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Hollanda çeyrek bileti aldı
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Batshuayi tarihe geçiyor!
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Habertürk Anasayfa