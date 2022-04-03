Altın fiyatları ne kadar, kaç T? Altının ons değerinin 2 bin dolar seviyelerinden uzaklaşıp bin 900 dolar seviyelerine geri çekilmesinin ardından iç piyasalarda altın fiyatlarında önemli bir gerileme görülmüştü. Mart ayının son haftasını düşüşle kapatan altın fiyatları Nisan ayının ilk haftasında da düşüşünü sürdürdü. İşte, 3 Nisan 10:00 itibariyle altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum...