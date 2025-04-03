Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 3 Nisan 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin tarifeleri açıklamasıyla birlikte altın güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Trump tarifeleri sonrasında altının onsu 3 bin 160 doların üzerini görerek rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altında yüzde 20'lik artış görüldü. Gram altın ise 3 bin 808 TL seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...
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Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump tarifeleri sonrasında altında yeni rekor görüldü. Altının onsu tarife haberlerinin ardından 3 bin 167 dolarla yeni rekor seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20'ye ulaştı. Gram altın 3 bin 808 TL'den, çeyrek altın 6 bin 227 TL'den satılıyor. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3808 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.807,6060
Satış: 3.808,0810
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.132,13
Satış: 3.133,02
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.093,49
Satış: 6.227,55
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.364,5300
Satış: 24.824,3900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.057,00
Satış: 25.296,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.152,85
Satış: 12.459,14
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.382,31
Satış: 24.842,42
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.535,35
Satış: 26.181,07
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.098,53
Satış: 3.021,48
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.506,40
Satış: 3.701,08
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.264,00
Satış: 63.295,00