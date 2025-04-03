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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025: Altında yeni rekor! Bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 3 Nisan 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin tarifeleri açıklamasıyla birlikte altın güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Trump tarifeleri sonrasında altının onsu 3 bin 160 doların üzerini görerek rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altında yüzde 20'lik artış görüldü. Gram altın ise 3 bin 808 TL seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:26
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