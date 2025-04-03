Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında ons altın tarafında yeni rekor görüldü. Ancak ABD ekonomisine dair olumsuz beklentilerin ortaya çıkması doları diğer para birimleri karşısında değersiz kıldı. Bu da en çok euroya yaradı. Euronun yükselişe geçmesi ons bazında kayıplara neden oldu. Ons altındaki düşüş gram altına da negatif yansıdı. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…