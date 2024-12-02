Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sarı metalin değeri, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Bu sebeple canlı altın fiyatlarındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın bugüne düşüşle başlarken alım ve satım yapacak olan kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...