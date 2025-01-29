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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 OCAK 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında durgunluk! 29 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda doların güç kazanması altın üzerinde baskıya neden oldu. Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran altın iki gündür durgun seyrediyor. Fed'in faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da altın için önemli olacak. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:04
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