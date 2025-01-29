Altın fiyatlarında durgunluk! 29 Ocak bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda doların güç kazanması altın üzerinde baskıya neden oldu. Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran altın iki gündür durgun seyrediyor. Fed'in faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da altın için önemli olacak. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 29 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları 29 Ocak Çarşamba günü verileri araştırılıyor. Altın yatırımcıları rekor serilerine alışmışken işler terse dönmeye başladı. ABD dolarının küresel piyasalarda güç kazanması altında bir miktar gerilemeye sebep oldu. İki gündür durgun seyreden altın fiyatları için kritik haftaya girildi. Piyasalar, Ocak ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 29 Ocak Çarşamba günü 3 bin 175 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 191 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.174,7550
Satış: 3.175,0310
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.759,7700
Satış: 2.760,4600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.079,4900
Satış: 5.191,2000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.318,7400
Satış: 20.701,7400
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.610,00
Satış: 20.749,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.126,48
Satış: 10.381,49
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.316,45
Satış: 20.699,49
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.876,70
Satış: 21.400,93
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.716,51
Satış: 2.567,60
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.884,83
Satış: 3.036,87
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.233,00
Satış: 51.740,00
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