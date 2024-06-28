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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 29 Haziran 2024 Canlı- anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

        Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 29 Haziran 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. 28 Haziran Cuma günü saat 07:25 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 452 TL'den alıcı buluyor. İşte, 29 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 07:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:14
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