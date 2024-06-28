Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 29 Haziran 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. 28 Haziran Cuma günü saat 07:25 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 452 TL'den alıcı buluyor. İşte, 29 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın son işlem gününe kırmızı tabloyla başladı. Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün düşüyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 457 liradan yaparken; 28 Haziran Cuma günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 452 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 009 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.452,25
Satış: 2.452,65
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.327,29
Satış: 2.328,17
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.923,59
Satış: 4.010,08
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.694,37
Satış: 15.991,26
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.822,66
Satış: 8.020,16
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.694,37
Satış: 15.991,26
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.313,24
Satış: 16.725,61
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.319,03
Satış: 1.748,92
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.238,86
Satış: 2.381,04