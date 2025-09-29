Altın haftaya rekorla başladı! İşte 29 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü Asya seansında yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 794 dolara yükselirken, gün içinde 3 bin 799 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!
- 1
Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı zayıflayan dolar ve Fed’in bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki artan beklentilerle bu sabah 3800 dolar sınırına dayandı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altın da rekor kırdı. Altının gram fiyatı 5 bin 100 liraya yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.099,9270
Satış: 5.100,5560
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.794,44
Satış: 3.795,17
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.158,83
Satış: 8.338,33
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.639,8800
Satış: 33.256,0600
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.002,00
Satış: 34.258,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.268,24
Satış: 16.678,28
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.635,31
Satış: 33.251,32
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.172,68
Satış: 35.032,08
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.869,36
Satış: 3.915,95
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.758,21
Satış: 4.972,53
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 84.690,00
Satış: 85.449,00
-
- 13