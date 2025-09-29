Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı zayıflayan dolar ve Fed’in bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki artan beklentilerle bu sabah 3800 dolar sınırına dayandı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altın da rekor kırdı. Altının gram fiyatı 5 bin 100 liraya yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…