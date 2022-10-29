Altın fiyatları grafiği inişli çıkışlı rotasını sürdürüyor. Uzun süredi, ons değeri ve dolar kurundaki gelişmelerle düşüşe geçen altın fiyatları, tahvillerdeki gerileme ile birlikte yönünü değiştirdi. Yatırımcıların gözü Kasım ayının başında gerekleştirilcek olan ABD Merkez Bankası faiz kararında. Son kapanışı 994,15 TL'den yapan altının gram fiyatındaki son durum yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İşte, Kapalıçarşı'da 29 Ekim 2022 cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

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