        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS 2025: Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış rakamlarını inceliyor. Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıklaması piyasaları tedirgin etti. Trump'ın bu adımı, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri körükledi. Yaşanan bu durum en çok da altın fiyatlarına yaradı. Gram altın fiyatı tarihte ilk kez 4 bin 500 lirayı aşarak rekor tazelerken, spot altının ons fiyatı ise 3 bin 410 doları aşarak bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. İşte, 29 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 29.08.2025 - 08:08 Güncelleme: 29.08.2025 - 09:47
