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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2025: Bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları kayıplarını koruyor! Bugün çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD ve AB arasındaki yeni ticaret anlaşması risk iştahını artırırken güvenli liman varlığına olan talebi azalttı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları üst üste üç günlük düşüşün ardından Asya seansında sabit kaldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatı ne kadar? İşte 28 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:11
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