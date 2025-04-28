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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 NİSAN 2025: Altında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 28 Nisan 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta ticaret savaşlarına yönelik gümrük vergileri tarafında indirime gidileceği açıklaması altına güç kaybettiriyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 28 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 17:22 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:22
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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