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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 28 Haziran 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün kaç TL?

        Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 28 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. 28 Haziran Cuma günü saat 07:25 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 452 TL'den alıcı buluyor. İşte, 28 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 28.06.2024 - 07:32
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