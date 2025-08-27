Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 AĞUSTOS 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum: Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Ağustos Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, dünkü büyük çıkışının ardından yeni güne düşüşle başladı. Doların değer kazanması altın üzerinde baskı yaratırken, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin yeniden gündeme gelen endişeler değerli metale destek verdi. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 07:55 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Habertürk Anasayfa