Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizliklerin etkisi ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izliyor. Gözler ise bugün ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrilmiş durumda. Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 390 dolardan işlem görüyor. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…