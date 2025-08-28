Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 4 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizliklerin etkisi ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izliyor. Gözler ise bugün ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrilmiş durumda. Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 390 dolardan işlem görüyor. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.483,4860
Satış: 4.483,9740
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.389,44
Satış: 3.390,07
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.173,5800
Satış: 7.331,3000
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.694,3100
Satış: 29.235,5100
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.124,00
Satış: 29.309,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.303,50
Satış: 14.663,84
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.696,67
Satış: 29.238,00
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.488,92
Satış: 30.225,11
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.449,10
Satış: 3.424,37
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.075,29
Satış: 4.289,08
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 72.540,00
Satış: 73.160,00
-
- 13