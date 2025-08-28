Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 AĞUSTOS 2025: Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 4 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 28.08.2025 - 08:14 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:39
