Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Fed'in para politikasını sürdüreceği beklentisi altın fiyatlarının 1,5 yılın dip seviyesine yakın seyretmesine neden oluyor. ABD Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artırımı kararı öncesi dolar 20 yılın zirvesinin hemen altında işlem görürken, güçlü dolar kuru altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. İşte, 27 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...