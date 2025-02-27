Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT 2025 GRAFİĞİ || Altında sert düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında sert düşüş ! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Şubat Perşembe verileri araştırılıyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son üç gündür gerileme yaşanıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 396 lira, çeyrek altın ise 5 bin 552 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Şubat 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 07:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Ege için kritik uyarı!
        Ege için kritik uyarı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Elon Musk: Ölüm tehditleri alıyorum
        Habertürk Anasayfa