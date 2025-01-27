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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 27 OCAK 2025: İbre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Ocak Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde altın yatırımcıları yeni rekor beklerken ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 165 lira, çeyrek altın ise 5 bin 175 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:27
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