Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 27 Ocak Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde altın yatırımcıları yeni rekor beklerken ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 165 lira, çeyrek altın ise 5 bin 175 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt aranıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 165 lira seviyesinde. İşte, 27 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.164,6640
Satış: 3.165,0420
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.770,3100
Satış: 2.771,0100
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.064,4000
Satış: 5.175,8400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.257,9700
Satış: 20.639,5300
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.546,00
Satış: 20.671,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.096,53
Satış: 10.351,19
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.256,35
Satış: 20.639,07
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.985,76
Satış: 21.512,65
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.710,12
Satış: 2.560,98
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.874,45
Satış: 3.027,20
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.049,00
Alış: 51.575,00
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